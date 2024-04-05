В Кремле озвучили решение по Всемирному фестивалю молодежи Песков: Всемирный фестиваль молодежи будет проходить раз в шесть лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия. Краснодарский край. Сочи. Федеральная территория «Сириус». Участники на Всемирном фестивале молодежи

Президент России Владимир Путин утвердил решение о проведении Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в рамках общей программы по работе с молодежью также с определенной периодичностью будут проходить и менее масштабные мероприятия.

Это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами и которое было утверждено главой государства. Действительно, раз в шесть лет будет проводиться фестиваль, — сказал Песков.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта, заявил, что его участники получали звонки и сообщения с угрозами «последствий» от участия в мероприятии, а также с «угрозами терактов». Они, отметил Кириенко, поступали с территории Украины. По его словам, несмотря на попытки шантажа, злоумышленникам не удалось помешать работе ни одной делегации.

Тем временем фестиваль посетила делегация с Украины. Однако, добавил Кириенко, это было сделано тайно, чтобы избежать возможных преследований на родине.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что Всемирный фестиваль молодежи нужно использовать для работы с подрастающим поколением из других стран. По его словам, речь идет прежде всего об Аргентине и Словакии. Это сигнал Западу, что Россия не находится в изоляции, добавил он.