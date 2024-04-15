В Кремле озвучили позицию по ситуации на Ближнем Востоке Песков: Россия обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке

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Дмитрий Песков

Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдержанности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва выступает исключительно за политико-дипломатическое урегулирование.

Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах, — сказал Песков.

По данным телеканала FOX News, ВС Ирана в ночь на 14 апреля выпустили 185 беспилотников и 146 ракет по территории Израиля. В Тегеране атаку назвали ответом на израильский удар по консульству в Дамаске 1 апреля. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер тем временем сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку в понедельник или в ближайшие дни.

Военный обозреватель The Jerusalem Post Йона Джереми Боб считает, что израильская армия может атаковать ядерные объекты Ирана. Также, по оценкам эксперта, одной из главных целей будет ликвидация противовоздушной обороны противника. Авиаудары будут наноситься с помощью боевых самолетов-невидимок F-35, считает он.