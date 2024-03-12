В Кремле озвучили необходимое для России число жителей Замрук АП РФ Магомедов: России нужно 500-700 млн человек для успешного развития

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

России необходимо поднять уровень населения до 500-700 миллионов человек, чтобы государство могло успешно развиваться, сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия — Дом народов». По его словам, которые приводятся на официальном сайте мероприятия, Россия имеет огромные территории, и для успешного развития необходимо соответствующее количество населения.

У нас огромная территория, большая земля, и на этой земле должны жить не 145 млн человек, а как минимум 500-700 млн, чтобы она нормально, успешно развивалась, — заявил Магомедов.

Он также выразил уверенность, что уменьшение количества детей в семье было бы «самой плохой тенденцией» для развития России. Магомедов добавил, что традиционные ценности всегда были основой культур всех народов страны. Он призвал работать над тем, чтобы сделать традицию крепкой многодетной семьи уважаемой и «модной» среди молодежи.

Ранее Росстат сообщил, что уровень бедности в России в 2023 году достиг исторического минимума в 9,3%. Количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 13,5 млн человек против 14,3 млн в предыдущем году. В среднем граница бедности в 2023-м составила 14 339 рублей.