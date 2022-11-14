Песков: Вашингтон продолжает русофобскую линию Песков заявил о готовности всего американского истеблишмента продолжить русофобскую линию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет продолжения антироссийской линии американских властей после промежуточных выборов в конгресс, передает РИА Новости. Представитель Кремля назвал эту тенденцию печальной.

Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция — она действительно печальна, — сказал он.

Ранее стало известно, что Демпартия получает большинство в сенате — 50 кресел, в то время как за республиканцами остается 49 мест. В палате представителей у республиканцев 211 мест, у их оппонентов — 204, тогда как для большинства требуется не менее 218 кресел. Подсчет голосов продолжается.

Украина может проиграть конфликт с Россией, если республиканцы победят на промежуточных выборах, написал ранее в статье для Washington Post обозреватель Джош Рогин. Судьба Киева, по его словам, напрямую зависит от решений нового состава американского конгресса, который может сократить объемы поддержки Украины.