В Кремле ответили Зеленскому на сомнения в том, что Путин жив Песков посоветовал Зеленскому запомнить, что Путин есть и будет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, как и сама Россия, есть и будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, усомнившегося в том, что президент РФ жив. Как сказал Песков, и Россия, и ее президент являются проблемой для руководителя Украины.

Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, — разъяснил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Зеленскому стоит быстрее понять, что Россия и Путин «есть и будут». Тогда, считает Песков, украинский лидер проявит готовность к выполнению требований России, которые «будут достигнуты так или иначе». По словам пресс-секретаря президента РФ, чем раньше это произойдет, тем быстрее «все закончится».

Как стало известно ранее, Зеленский не уверен в том, что его российский коллега жив. Этими сомнениями политик поделился в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.

Так Зеленский объяснил свое нежелание садиться с Путиным за стол переговоров. По словам украинского лидера, он не знает, кто именно принимает решения в России.