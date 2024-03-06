В Кремле ответили вмешательству «золотого миллиарда» в дела РФ одним словом Песков: Россия сказала «хватит» вмешательству «золотого миллиарда» в ее дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Дмитрий Песков

Россия больше не будет терпеть вмешательств в свои дела со стороны «золотого миллиарда», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые». По его словам, которые приводит ТАСС, Москва сказала «хватит» этим попыткам влияния.

Существует какой-то клуб стран, вот этот самый «золотой миллиард», который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: «Хватит!» — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия больше не будет терпеть попытки вмешательства и резолюции парламентов других стран, которые недовольны тем, как в стране проводятся выборы. По словам Пескова, в стране будут выборы, которые нужны российскому народу.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев заявил, что Европарламент участвует в координации сил российской оппозиции для попыток вмешаться в предстоящие выборы президента РФ. По словам депутата, на площадке ЕП, в частности, координируются оппозиционеры, которые уехали из страны за рубеж после начала СВО.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что по итогам 2023 года Россия по росту экономики опередила не только ведущие страны ЕС, но и все государства «Большой семерки». Он отметил, что РФ стала крупнейшей экономикой Европы по ВВП.

В январе Путин заявил, что российская финансовая система остается устойчивой даже в условиях отключения от международной межбанковской системы SWIFT. По словам президента, на Западе рассчитывали, что экономика России рухнет, но этого не произошло.