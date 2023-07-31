В Кремле ответили, собирается ли Путин посетить Генассамблею ООН в США Песков: Путин пока не планировал посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорке

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не обдумывал возможность посетить 78-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил в беседе с РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официально сессия стартует 12 сентября.

Пока таких планов у президента нет, — сказал Песков.

Ранее Путин отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР и вместо этого решил принять участие во встрече в дистанционном формате. Очно на саммит будет отправлен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как объяснил сам российский лидер, пребывание в Москве важнее, чем пребывание на саммите БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что поддерживает контакты с коллегами по межгосударственному объединению, в том числе с лидерами КНР и Индии.

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест прeзидента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населeния (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Песков заявил, что данный шаг МУС ничего не значит для Росcии.