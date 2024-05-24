В Кремле ответили, поедет ли Путин в Северную Корею Песков: поездка Путина в Северную Корею готовится

Президент России Владимир Путин, получивший приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом, действительно планирует поездку в республику, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, визит главы государства уже готовится. При этом дата поездки будет оглашена своевременно.

Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки, — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Китая недовольно планами президента России совершить поездку в Северную Корею. Уточнялось, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает беспокойство из-за укрепления связей Москвы и Пхеньяна. По словам журналистов, Китай стремится развивать двустороннее сотрудничество с Россией, но не трехсторонние связи, о которых говорил Путин.

До этого Минфин США обвинил двух российских граждан и три компании в военном сотрудничестве с КНДР. Ведомство ввело против них санкции. По словам министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайана Нельсона, этим Вашингтон пытается воспрепятствовать «углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией».