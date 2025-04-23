В Кремле ответили, планирует ли Россия напасть на Финляндию Песков: у России нет планов нападать на кого бы то ни было

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Дмитрий Песков

Россия не планирует нападать на кого бы то ни было, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит французский журнал Le Point, у РФ нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, вступившими в Североатлантический альянс.

Нет. У нас не было и нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, которые присоединились к НАТО, — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не нуждается в уроках демократии от Европы и не намерена терпеть критику в адрес президента страны Владимира Путина. Европа хочет не завершения конфликта на Украине, а его продолжения, объяснил пресс-секретарь главы государства. Как указал Песков, у России нет совпадающих позиций с европейскими государствами, поскольку, в отличие от них, Москва выступает за мирное разрешение кризиса дипломатическими средствами.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал одним из препятствий на пути к мирному урегулированию украинского кризиса многолетнюю антироссийскую политику коллективного Запада. Американские власти не имеют политических условий для конструктивных дискуссий при наличии понимания сути проблемы, указал он. По словам помощника Путина, информационная и политическая обстановка, сложившаяся в этих странах, не дает в полной мере реализовать идеи, которые позволили бы продвинуться в указанном вопросе.