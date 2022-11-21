В Кремле ответили на заявления о совместном производстве БПЛА РФ и Ираном Песков: Кремль не в курсе о планах совместного производства БПЛА Россией и Ираном

Фото: mil.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном нужно спрашивать у СМИ, которые об этом написали, передает РИА Новости. Ранее соответствующую информацию распространила The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников.

Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Москва якобы заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. WP отметила, что в переговорах принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».

По сообщению издания, сборка беспилотников может начаться в течение нескольких месяцев. Ирану якобы обещаны «экономические и политические выгоды», добавили в WP.