Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах совместного производства беспилотников РФ и Ираном нужно спрашивать у СМИ, которые об этом написали, передает РИА Новости. Ранее соответствующую информацию распространила The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников.
Я не знаю, откуда взяли эту информацию The Washington Post, нужно к ним обращаться, — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Тегеран и Москва якобы заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. WP отметила, что в переговорах принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».
По сообщению издания, сборка беспилотников может начаться в течение нескольких месяцев. Ирану якобы обещаны «экономические и политические выгоды», добавили в WP.