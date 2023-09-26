В Кремле ответили на заявления о «продаже Родины» Исинбаевой Песков заявил, что не считает действия Исинбаевой предательством Родины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не расценивает какие-либо действия двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой как предательство Родины. Как следует из записи разговора, опубликованной Telegram-каналом «Вы слушали маяк», он не считает нужным комментировать какие-либо слухи, не владея деталями.

Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы «продавала Родину». Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать, — отметил Песков.

Исинбаева отреклась от всех воинских званий, назвав их номинальными, летом 2023 года. Спортсменка заявила, что никогда не имела какого-либо отношения к армии России и руководству страны. Себя она назвала человеком мира, добавив, что будет продолжать работу в Международном олимпийском комитете.

Позднее олимпийская чемпионка удалила совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным со своей страницы в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Снимок был сделан в ноябре 2017 года. Тогда спортсменка сопроводила его подписью о присоединении к Putin Team — команде в поддержку главы государства.