В Кремле ответили на заявления о присутствии на Украине военных НАТО Песков назвал нагнетанием напряженности заявления о присутствии на Украине НАТО

Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

Активность Парижа «в попытках сколотить коалицию стран», готовых отправить свои войска на Украину, является «прямой линией на нагнетание напряженности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российские спецслужбы уже давно располагают информацией, что в Киеве находятся люди, которые имеют прямое отношение к Альянсу и называют себя советниками.

Расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некий контингент, является не чем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности. Это очень опасная линия, — сказал представитель Кремля.

Песков предупредил, что подобная линия на нагнетание напряженности потенциально может иметь очень нежелательные последствия. Он подчеркнул, что Москва наблюдает за этим внимательным образом.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО уже направили военных на Украину. Он поблагодарил участников союза, которые пошли на такой шаг. При этом министр не стал называть эти страны.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала членов Альянса признаться в отправке военных на Украину и не отпираться от этого факта. По ее словам, в этом нет никакого смысла.