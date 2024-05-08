В Кремле ответили на возможный выход Армении из ЕАЭС Песков заявил о выгоде Армении и других стран от участия в ЕАЭС

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Дмитрий Песков

Участие в Евразийском экономическом союзе дает странам, которые входят в него, заметную прибавку к росту валового внутреннего продукта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможный выход Армении из ЕАЭС, передает ТАСС.

В целом сам по себе интеграционный процесс [в рамках Евразийского экономического союза] весьма успешен, он обеспечивает опережающее развитие странам-участницам, — заявил Песков.

Он отметил, что дальнейшее развитие ЕАЭС соответствует интересам всех стран-участниц.

Ранее лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян пока не рвет связи с Евразийским экономическим союзом, ожидая выгодных предложений от Запада. По словам эксперта, сотрудничество страны с ЕАЭС приносит Армении только плюсы.

Также Теванян отмечал, что Пашинян не может отказывать «курице, которая дает золотые яйца». Политик считает, что в условиях разрыва отношений с Москвой и ЕАЭС Армению ждет коллапс экономики.

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит Евразийского экономического союза, который посетит в том числе Пашинян. Ереван до недавнего времени не подтверждал его участия в мероприятии, а сам премьер ранее игнорировал события, связанные с деятельностью СНГ и ОДКБ.