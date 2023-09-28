В Кремле ответили на вопрос об участии кубинцев в СВО Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об участии кубинцев в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал задать вопросы Минобороны РФ об участии кубинцев в СВО, пишет ТАСС. До этого в Госдуме опровергли сообщения о вербовке иностранцев, в том числе кубинцев, для отправки в зону спецоперации.

Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, — он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить, — сказал Песков.

Сотрудники Министерства внутренних дел Кубы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых граждан с целью их участия в специальной военной операции на Украине, заявил полковник МВД страны Сесар Родригес. По его словам, в числе арестованных был организатор незаконной деятельности. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы или смертная казнь за вовлечение граждан в наемническую деятельность.

Глава ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын заявил, что даже если кубинские наемники окажутся в зоне СВО, они будут бесполезны. Он считает, что кубинцы имеют совершенно другую ментальность и не знают русского языка. При этом, по его данным, в украинском конфликте на стороне России также хотят участвовать граждане других стран.

По словам Криницына, множество людей с «чистым сердцем» сейчас хотят помочь, «они патриоты и своей страны, и России». Но все распространяемые истории о наемниках — лишь красивые истории Запада, добавил он.