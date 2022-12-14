В Кремле ответили на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефть Песков: указ по ответным мерам на потолок цен на нефть опубликуют, когда он будет готов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ президента России Владимира Путина о противодействии введенному странами Запада потолку цен на нефть, опубликуют тогда, когда он будет готов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее «Ведомости» сообщили о том, что власти РФ согласовали механизм противодействия потолку цен на российскую нефть.

Как только будет указ (об ответных мерах. — NEWS.ru) готов, мы его опубликуем, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ. По его словам, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.

В Евросоюзе представители 12 стран потребовали снизить потолок цен на российский газ, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В материале издания отмечалось, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.