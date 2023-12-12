В Кремле ответили на вопрос об оказании гумпомощи палестинцам в Газе Песков: пока грохочут пушки, воздействовать на гумситуацию в Газе невозможно

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Пока в зоне палестино-израильского конфликта продолжаются боевые действия, оказание гуманитарной помощи мирному населению практически невозможно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос, есть у мировой общественности возможности для воздействия на ситуацию в секторе Газа.

Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, она является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются очень действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказывать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России отмечал, что обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вызывает беспокойство. По его словам, ситуация в регионе вновь вернулась в военное русло, а гуманитарная катастрофа в секторе Газа лишь усугубляется.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Израилю до полного разгрома палестинского движения ХАМАС. При этом он добавил, что необходимо проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку из-за характера проводимых Израилем военных операций в секторе Газа мнение мирового сообщества может резко измениться.