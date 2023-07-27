В Кремле ответили на планы защиты основателя Group IB обратиться к Путину Песков: Кремль рассмотрит обращение основателя Group IB, если оно поступит

Фото: Мосгорсуд

Илья Сачков

В Кремле в установленном порядке рассмотрят обращение основателя Group IB Ильи Сачкова, осужденного по делу о госизмене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, власти обратят внимание на это дело, если получат соответствующее обращение.

Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции, то да, после того как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция, — сказал Песков.

26 июля Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене. Ему также назначили ограничение свободы на год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Сачков был задержан в сентябре 2021 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам в ущерб интересам Российской Федерации. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Сам Сачков все обвинения отрицает.

Федеральная служба безопасности завершила расследование дела 9 марта. Прокуратура запросила для бизнесмена 18 лет в колонии строго режима.