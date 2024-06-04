В Кремле ответили на вопрос об объединении Алтая и Алтайского края Песков: вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Такой комментарий он дал на фоне сообщений о возможной отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Каждый конкретный случай уникален. И здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений, — подчеркнул Песков.

Ранее появились сообщения об уходе в отставку алтайского губернатора Олега Хороходина. Также появилась информация о возможной отставке Виктора Томенко. В СМИ эти процессы связали с возможным объединением регионов.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, в свою очередь, подтвердил, что покидает свой пост. Губернатор объяснил это решение переходом на новое место работы. Хорохордин в Telegram-канале написал, что хочет выразить признательность президенту России Владимиру Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю.

Глава государства ранее подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона Путин назначил Вячеслава Федорищева.