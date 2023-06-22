В Кремле ответили на вопрос об атаке западными ракетами Чонгарского моста Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке западными ракетами Чонгарского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос об атаке западными ракетами Чонгарского моста, передает РИА Новости. Инцидент произошел в ночь на 22 июня на границе Херсонской области и Крыма.

Это вопрос Министерства обороны, — сказал Песков.

22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по мосту, соединяющему регион с Крымом. Жертв не было. Он добавил, что, по предварительной информации, использовались английские ракеты Storm Shadow. Представитель военного управления СК России по Объединенной группировке войск доложил, что следователи приступили к работе на месте.

Сальдо подчеркнул, что проезд машин восстановят «в самом скором времени», однако сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. По словам политика, организовано временное движение автотранспорта по резервному маршруту.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Он подчеркнул, что применение этих средств вне зоны СВО будет означать «полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине».