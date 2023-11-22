В Кремле ответили на вопрос о введении масочного режима Песков: в России не планируют вводить масочный режим

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В России не планируется введение масочного режима на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что рекомендации от специалистов на этот счет не поступали.

Рекомендаций специалистов на этот счет не было. Что касается президента и работы с ним, там особые меры предосторожности, они действуют постоянно и продолжат действовать, — сказал он.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла более чем на треть и фиксируется в 82 субъектах страны. При этом в 26 регионах она выше, чем в среднем по стране. За неделю от коронавирусной инфекции умерли 93 человека.

Выросло за неделю и количество госпитализаций. В больницы попали 6398 человек, это на 16,9% больше, чем неделей ранее. Рост отмечается в 55 регионах, в 20 он выше среднего по стране. Количество выздоровевших выросло на 32,5% — до 39 731 человека.

До этого ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне выяснили, что употребление кофе снижает риск заражения коронавирусом. В исследовании говорится, что богатые полифенолами продукты активизируют иммунный ответ на COVID-19. Способность кофе активизировать иммунный ответ на коронавирус связана с активностью пищеварительного фермента под названием катепсин L.