В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Гергиевым и Уриным Песков заявил, что Путин не планирует проводить встречу с Гергиевым и Уриным

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Президент России Владимир Путин не планирует встречу с руководителем Мариинского театра Валерией Гергиевым и директором Большого театра Владимиром Уриным, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства не будет проводить переговоры с деятелями культуры ни по отдельности, ни с обоими вместе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гергиева могут назначить на должность главы объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. Сообщалось, что Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию и направил свою просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину.

Гергиев, в свою очередь, не исключил, что в скором времени может возглавить Большой театр. На вопрос журналистов о возможном назначении он ответил «поживем-увидим». Гергиев также отметил, что не искал возможности работать еще больше.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее заявил, что Гергиев может возглавить сразу Мариинский и Большой театры. При этом, по его словам, речь не идет об объединении двух культурных учреждений, потому что это невозможно.