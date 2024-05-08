В Кремле ответили на вопрос о впечатлениях Путина от обновленного Aurus Песков обещал спросить у Путина о впечатлениях от обновленного лимузина Aurus

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

В Кремле уточнят, понравился ли президенту РФ Владимиру Путину обновленный лимузин Aurus, на котором он прибыл 7 мая на церемонию инаугурации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, о впечатлениях российского лидера спросят, когда появится такая возможность.

Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него, — сказал Песков.

Ранее появилось видео с обновленным автомобилем Aurus Senat, предназначенным для инаугурации Владимира Путина. На представленных кадрах видно, что у машины заменили переднюю оптику, поменяли бампер, капот, решетку и крылья. Кроме того, у автомобиля сузили фары. Дизайн был полностью разработан отечественными специалистами.

Автоэксперт Петр Баканов, оценивая лимузин Aurus, заявил, что автомобиль подвергся серьезным изменениям. Российским дизайнерам, по его словам, пришлось проделать колоссальную работу. Специалист обратил внимание, что образ машины стал более лаконичным, лишившись былой помпезности, например, появились новые матричные фары, но они стали меньше. Эксперт также отметил, что более масштабные перемены произошли в салоне автомобиля.