В Кремле ответили на вопрос о возврате Хабаровску статуса столицы ДФО Песков: возвращения Хабаровску статуса столицы ДФО не обсуждается

Фото: Kremlin.ru

Возможность возвращения Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, в этом нет необходимости, поскольку и без того город хорошо развивается.

Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это? Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет. Город огромный, развивается — чистый, прекрасный, — отметил Песков.

Накануне в Хабаровск приехал президент Владимир Путин. В ходе визита он ознакомился с мастер-планами по развитию городов Дальнего Востока. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере. В частности, его заинтересовал вопрос о доступности спортивных площадок.

До этого Путин впервые за годы своего президентства посетил Чукотку. Политолог Иван Мезюхо назвал поездку его поездкупродуманным решением, которое демонстрирует будущие приоритеты развития государства. По его словам, глава государства продемонстрировал, что Дальний Восток стал одним из основных направлений курса России.