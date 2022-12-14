Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что первоочередной задачей является защита людей Донбасса.

Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается, — сказал Песков журналистам.