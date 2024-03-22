В Кремле ответили на вопрос о возможном составе нового правительства Песков: процесс по формированию нового правительства является келейным

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин реализует полномочия по определению состава нового правительства так, как считает лучше, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью aif.ru. Представитель Кремля назвал этот процесс «достаточно келейным», уточнив, что подбор таких кадров идет без широкой огласки.

Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду, — сказал он.

Песков напомнил о словах президента о том, что возможные перестановки в правительстве будут проводиться спокойно и вдумчиво. Путину предстоит решить, какие люди будут наиболее востребованы, заявил пресс-секретарь.

И дальше президент уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров, — добавил представитель Кремля.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, грядут ли в стране изменения в составе правительства, заявил, что кабмин, Центробанк России и администрация президента в целом работают эффективно. По его словам, решение о кадровых перестановках в составе кабинета министров будет приниматься в ближайшие два с половиной месяца.