В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Байденом Песков: разговор Путина с Байденом пока не планируется

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Джо Байден

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с лидером США Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос ему задали после разговора главы Минобороны России Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС.

Нет, [не планируется], — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее пояснил Песков, Байден должен занять более конструктивную позицию в адрес РФ для возможности контактов на высшем уровне. По его словам, для этого должны вызреть определенные условия и это должно быть при обоюдном желании и готовности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможности встречи главы Белого дома с российским коллегой, заявил: «Никогда не говори „никогда“». Кроме того, он допустил восстановление отношений двух стран.

25 июня министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Белоусов указал своему коллеге на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, которую вызывают поставки американских вооружений для Вооруженных сил Украины.