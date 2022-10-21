В Кремле оценили возможность мобилизации женщин Песков заявил, что обсуждения призыва в армию женщин нет

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждения воинского призыва женщин в настоящее время нет, передает РИА Новости. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Алексея Чепы отправлять девушек на службу.

Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было, — сказал Песков

Накануне Чепа выступил с предложением начать призывать женщин в армию, при этом подчеркнув, что года для пребывания в Вооруженных силах России недостаточно, поэтому служба должна длиться два года.

В начале частичной мобилизации глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что женщин призывать не будут. Он подчеркивал, что этого не было и нет в планах на будущее.

Тем не менее представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что женщины-медработники могут быть мобилизованы для участия в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, потребность в таких специалистах минимальна.

В начале октября две неслужившие жительницы Санкт-Петербурга получили повестки. Отмечалось, что у них нет военно-учетной специальности, однако имеется лицензия на оружие.

Ранее на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что при получении повестки женщиной-медиком ей необходимо явиться в военкомат для сверки данных. Подчеркивалось, что по указанию министра обороны России женщины по-прежнему не призываются в рамках мобилизации.