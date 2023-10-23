В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских заложников в секторе Газа Песков: РФ прилагает все усилия для освобождения российских заложников в Газе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва прилагает все усилия для освобождения оказавшихся в заложниках граждан РФ в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, пока сложно говорить о какой-то детальной информации, но российские дипломаты работают на этом направлении.

Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая сейчас там есть, трудно говорить о детальной информации, но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия, — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова сообщила, что по меньшей мере два российских гражданина находятся в заложниках у бойцов палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. По ее словам, россияне имеют также израильское гражданство. Она добавила, что число граждан РФ, которые погибли при обстрелах Израиля, выросло до 19 человек и еще семь россиян числятся пропавшими без вести.

Российские дипломаты также проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в результате атаки Израиля по центральному району сектора Газа. По предварительным данным, погибла женщина с детьми.