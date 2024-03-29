В Кремле ответили на вопрос о статусе иноагента для Пугачевой Песков: в Кремле не слышали о возможном признании Пугачевой иноагентом

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Алла Пугачева

В Кремле не слышали о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких официальных заявлений на эту тему не было.

Нет, я об этом ничего не слышал. И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет, — ответил Песков.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля — накануне ее 75-летия. По данным издания, после того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало проверять источники финансирования певицы. Проверят и последние высказывания исполнительницы, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

До этого музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что народная артистка СССР была счастлива, узнав, что ее могут признать иностранным агентом. По его словам, певица занята своими делами и не озабочена тем, какие меры в отношении нее может принять РФ. Кроме того, он напомнил, что Примадонна сама в прошлом году просила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Информацию о том, что Пугачеву готовятся признать иноагентом, распространил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Адвокат Сергей Жорин считает, что внесение Примадонны в список может сделать статус иноагента почетным.