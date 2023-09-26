В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Путина в Китай и КНДР Песков: дата поездки Путина в Китай согласована, а в КНДР пока нет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата визита президента России Владимира Путина в Китай согласована, о ней будет сообщено позднее, пишет РИА Новости. При этом сроки посещения российским лидером КНДР пока не утверждены. Он добавил, что в октябре в Северную Корею отправится глава МИД России Сергей Лавров.

Согласование визита Путина в КНДР продолжается, но он не совпадает с визитом главы МИД Лаврова в Пхеньян в октябре, — сказал Песков.

Ранее Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И сообщил, что принял приглашение лидера страны Си Цзиньпина посетить КНР. Глава российского государства примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в октябре.

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин предположил, что на предстоящей встрече в первую очередь будут обсуждаться экономические и политические вопросы. По его словам, экономики двух стран сейчас максимально сблизились между собой и это сотрудничество продолжит развиваться. По его словам, Китай заинтересован в максимально открытой экономике и глобальном мире, большое внимание на переговорах будет уделяться совместным проектам в сфере экономики, программе форума «Один пояс — один путь».

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею. Глава РФ принял приглашение северокорейского коллеги.