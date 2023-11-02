В Кремле ответили на вопрос о сроках визита президента Палестины в Россию Песков: точные сроки визита Аббаса в Россию пока не определены

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Президент Палестины Махмуд Аббас

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию стоит на повестке дня, сообщает ТАСС. Однако он отметил, что из-за сложной обстановки сроки поездки пока не определены.

Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям, — сказал Песков.

До этого он сообщал, что идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Песков отметил, что точные сроки встречи пока неизвестны из-за динамичного развития событий в Ближневосточном регионе.

До этого Аббас во время телефонной беседы с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Главы государств также обговорили усилия, предпринятые для прекращения огня на Ближнем Востоке.

Путин в свою очередь выразил соболезнования жертвам палестинского народа, вновь подчеркнув важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил его и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права.