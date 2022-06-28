В Кремле ответили на вопрос о ситуации с трафиком грузов в Калининград Песков: подвижек относительно транзита грузов в Калининградскую область не наблюдается

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Трафик грузов в Калининградскую область пока не восстановлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил о прекращении транзита некоторых товаров через территорию Литвы. Позже министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила о сокращении трафика железнодорожных грузов из Калининграда в регионы РФ на 30%.

Не появились [подвижки], — заявил Песков при ответе на вопрос об изменении ситуации вокруг Калининграда.

Ранее бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис заявил: ограничение грузового трафика в Калининградскую область дает понять, что ЕС и НАТО готовы «забрать» у РФ Калининград. По его мнению, Европа посылает РФ четкие сигналы о том, что «захватит Кенигсберг», если «русские будут выпендриваться».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран — членов НАТО «забрать» у России Калининград обернутся для них мясорубкой. Он отметил, что в Альянсе должны это понимать.