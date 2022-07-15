В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина Песков не знает, прошел ли Путин процедуру ревакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, прошел ли Владимир Путин процедуру ревакцинации от коронавируса. При этом представитель Кремля отметил, что сам он делал прививку от COVID-19, и на текущий момент «она пока еще действует», передает ТАСС.

Не могу сказать, не знаю, — ответил Песков на вопрос журналистов о ревакцинации Путина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых подвидов штамма «омикрон» в России заболеваемость коронавирусом возрастет. По ее словам, необходимо подготовиться к новым вызовам, несмотря на то, что эти разновидности коронавируса не вызывают заболевания в тяжелой форме.

В московском оперштабе по борьбе с COVID-19 ранее сообщили, что заболеваемость в столице по сравнению с прошлой неделей выросла на 57%. Москвичам посоветовали носить маски в закрытых общественных помещениях.

В Роспотребнадзоре заявили, что из-за роста случаев COVID-19 введение каких-либо противоэпидемических ограничений не требуется. Россиянам порекомендовали соблюдать базовые меры предосторожности. Ранее действовавшие ограничения ведомство полностью отменило в начале июля.