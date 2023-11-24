В Кремле ответили на вопрос о проведении встречи ОПЕК Песков: встреча ОПЕК состоится по мере готовности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия поддерживает продуктивные контакты с партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, встреча организации стран — экспортеров нефти состоится по мере готовности.

По мере готовности ее (встречу. — NEWS.ru) проведут. Контакты осуществляются. Продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча альянса должны были состояться 26 ноября в Вене. Однако было принято решение о проведении переговоров в онлайн-формате и их переносе на 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Россия находится «в зоне комфорта» и не настроена на изменения перед встречей с партнерами по ОПЕК+. СМИ отмечали, что доходы РФ от продажи энергоносителей находятся на высоком уровне, цены на нефть выше прогнозов и дефицит бюджета уменьшается. На ближайшем заседании члены ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение нефти, цены на которую с сентября упали на 16%. За последний год принятые экспортерами меры уже вызвали сокращение добычи черного золота на 5,16 барреля в сутки.