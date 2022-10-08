В Кремле ответили на вопрос о прогнозах по восстановлению Крымского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В настоящее время прогнозов по восстановлению Крымского моста нет. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Взрыв на мосту произошел утром в субботу. Частично обрушились два автомобильных пролета переправы.

Прогнозов пока нет, — ответил Песков на вопрос о вероятных сроках восстановления моста.

Ситуацию прокомментировал и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В своем Telegram-канале он написал, что президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по расследованию ЧП и ходу восстановления моста.

Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, — заявил чиновник.

В настоящий момент «Яндекс.Карты» показывают, что переправа будет закрыта до 31 октября.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен взрыв на Крымском мосту. На видео можно заметить, что грузовик, двигавшийся по мосту, внезапно взорвался, в кадре видны огонь и осыпающиеся осколки.

Подрыв грузовика привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.