В Кремле ответили на вопрос о продлении зерновой сделки Песков: предпосылок для продления зерновой сделки нет

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В настоящее время нет предпосылок для продления Россией зерновой сделки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, существующие договоренности до сих пор не выполнены странами Запада и ООН не в силах повлиять на них, передает ТАСС.

Нет, предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены. Мы с вами слышали уже заявления представителей Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить эту российскую часть договоренностей, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. При этом он допустил возможность дополнительных консультаций по данной теме в ООН.

В середине мая российское внешнеполитическое ведомство опубликовало список требований, без выполнения которых продление зерновой сделки будет невозможным. В частности, РФ требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.