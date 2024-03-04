В Кремле ответили на вопрос о похоронах Навального Песков: в Кремле нечего сказать о похоронах Навального

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не комментирует похороны оппозиционера Алексея Навального, который умер в исправительной колонии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, властям нечего сказать по этой теме.

Вы знаете, мы немногое по этой теме говорили. И считаем, что большего нам сказать нечего по этой теме, — сказал Песков журналистам.

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На отпевании в храме «Утоли моя печали» в Марьино присутствовали его знакомые, родители и сторонники. На церемонию также прибыли иностранные послы.

В этот день Песков напомнил россиянам об ответственности перед законом за призывы к несанкционированным акциям и участие в них. Таким образом он прокомментировал слова сторонников оппозиционера о необходимости выходить в день его похорон к так называемым стихийным мемориалам.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате оторвавшегося тромба. Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к смерти Навального.