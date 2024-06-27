В Кремле ответили на вопрос о планах России понизить дипотношения с США Песков заявил об изучении возможности понижения дипотношений России с США

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Дмитрий Песков

Россия рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Однако решение пока не принято, добавил он.

Таким образом он прокомментировал соответствующие заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Песков подчеркнул, что это стандартная практика, тем более в ситуации, когда растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, включая США.

Конечно, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство. Но никаких решений на этот счет пока не принималось, — подчеркнул Песков.

Ранее Рябков заявил, что западные страны своими действиями против России шаг за шагом приближаются к точке невозврата. По его словам, ответ Москвы в таком случае будет не менее болезненным. Замглавы МИД упомянул намерение Евросоюза передать замороженные активы РФ в фонды для дальнейшего спонсирования Украины. Он считает, что подобные решения Запада «зашкаливают цинизмом».

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу объяснил, что учения России и Белоруссии с привлечением нестратегического ядерного оружия — это адекватная реакция на позицию Запада по Украине, в частности на разрешение Киеву бить западным оружием по территории РФ. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на наращивание военного потенциала Североатлантического альянса у границ России.