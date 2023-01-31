В Кремле ответили на вопрос о переименовании Волгограда Песков: тема переименования Волгограда в Сталинград в Кремле не обсуждается

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переименовании Волгограда в Сталинград после визита в город президента России Владимира Путина, передает РИА Новости. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Тема переименования Волгограда в Сталинград в Кремле не обсуждается, — сказал Песков.

Он отметил, что поездка в Волгоград состоится 2 февраля и будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. В ходе нее Путин примет участие в мероприятиях и пообщается с местными жителями. Кроме того, по словам Пескова, у главы государства наверняка состоится встреча с главой региона Андреем Бочаровым. Ранее Песков сообщил, что поездка Путина в Волгоград займет всего один день, а не несколько.

Празднование победы в Сталинградской битве состоится 2 февраля. В этот день в городе пройдут военный парад, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Ранее стало известно, что в преддверии празднования 80-летия Сталинградской битвы власти Волгограда готовятся к массированной застройке участка в непосредственной близости к Мамаеву кургану и мемориальному комплексу «Родина-мать зовет».