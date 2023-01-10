В Кремле ответили на вопрос о возможном назначении генерала Лапина Песков не стал подтверждать назначение генерала Лапина на пост главы штаба Сухопутных войск ВС РФ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Александр Лапин

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о назначении генерал-полковника Александра Лапина на пост главы штаба Сухопутных войск ВС РФ. Он заявил, что среди заявлений президента РФ Владимира Путина указа о назначении Лапина нет, передает РИА Новости.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Есть указы президента открытые, а есть под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа не было, — сказал Песков.

Ранее URA.RU сообщил со ссылкой на источник в Минобороны РФ, что 9 января 2023 года Лапина назначили на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС России. До этого генерал находился в отпуске.

29 октября 2022 года Telegram-канал Readovka сообщил со ссылкой на источник, что Лапин написал рапорт по собственному желанию. Позже агентство URA.RU передало со ссылкой на источник в Минобороны, что Лапина на время отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По окончании отпуска Лапин вернется к своим обязанностям. Минобороны официально не подтверждало эту информацию.