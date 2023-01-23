В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты Песков не стал анонсировать назначение Козака главой Счетной палаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Козак

Кремль не анонсирует кадровые перспективы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату.

Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будет это делать и на этот раз, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Совфеду право утверждать кандидатуру председателя Счетной палаты, приведя нормы о Счетной палате в соответствие с обновленной Конституцией Российской Федерации. Ранее вопрос назначения и увольнения главы СП был в зоне ответственности депутатов Госдумы. Согласно новому закону, председателя Счетной палаты будет назначать Совфед сроком на шесть лет по представлению Путина.

Ранее сообщалось, что Козак является наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты. Консультации по этому вопросу продолжаются до сих пор, что позволяет сохранить интригу.