В Кремле снова заговорили о Навальном Песков заявил, что в Кремле не следят за состоянием здоровья Навального

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Кремле не следят за состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в тюрьме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, у властей нет такой возможности и полномочий.

Нет, мы не следим. Мы не имеем такой возможности. У нас нет таких полномочий. Речь идет о заключенном, который отбывает срок наказания, им занимается ФСИН. <...> Здесь мы не имеем даже никаких полномочий этим интересоваться, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что вопросы о Навальном лучше адресовать начальству исправительного учреждения, где он содержится.

Ранее появились сообщения, что состояние здоровья заключенного оппозиционера ухудшается. Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что несмотря на радостные посты Навального, в них он не сообщает о проблемах со здоровьем. По словам Кобзева, в ночь на 8 апреля в камеру к его подзащитному вызывали скорую помощь.

Защитник уточнил, что за 15 суток в ШИЗО Навальный потерял восемь килограммов веса. Кобзев утверждает, что посылки с лекарствами, которые Навальному отправляет его мать, остаются лежать на почте и впоследствии возвращаются.