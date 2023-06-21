В Кремле ответили на вопрос о наградах за взятие Бахмута Песков: решений о введении наград за взятие Бахмута не принималось

Никаких официальных решений о введении новых государственных наград за заслуги в боевых действиях на Украине пока не принималось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, речь идет в том числе и о медалях за взятие Бахмута (Артемовска).

Мне неизвестно, что принимались такие решения, пока их нет, — сказал Песков.

Он отметил, что за последние три месяца российские власти ввели ряд новых госнаград. Так, в марте Путин постановил учредить медаль «За храбрость» сразу в двух степенях. В мае был учрежден орден Гагарина за достижения в космической отрасли.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

21 мая Министерство обороны России подтвердило, что силы ВС РФ установили полный контроль над Артемовском. Путин поздравил военнослужащих с этим успехом.

Позднее в Сети опубликовали кадры водружения флага России над Артемовском. По имеющимся данным, флаги появились на крышах шести разрушенных в боях многоэтажных домов.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме в ответ на вопрос о том, потерян ли Артемовск, ответил: «Думаю, нет». При этом украинский лидер отметил, что город полностью разрушен, и назвал это «огромной трагедией».