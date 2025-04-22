«Жесткие рамки»: в Кремле ответили на вопрос о мирном плане Трампа Песков: в Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию кризисной ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит издание «Известия», никто бы не делал документ публичным.

Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, те, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим. Мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рамки, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российская сторона продолжает поддерживать контакты с США, однако процесс урегулирования конфликта на Украине не стоит ограничивать временными рамками. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер Владимир Путин готов к двусторонним контактам с Киевом, но необходимых шагов со стороны украинского руководства в эту сторону сделано не было.

До этого Песков заявил, что Кремль проинформирует о новом визите в Россию специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, когда поездка состоится. Никакой прочей конкретики представитель Кремля не привел.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что РФ готова прийти к соглашению с Украиной при условии, что страна признает российские территории в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.