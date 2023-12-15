В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Навального Песков сообщил, что у Кремля нет возможности и желания следить за Навальным

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

У Кремля нет возможности и желания следить за судьбой заключенных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос о местонахождении осужденного политика Алексея Навального.

Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях, — уточнил Песков.

Ранее Владимирский суд в ходе слушания зачитал справку от 12 декабря, в которой говорится, что Навальный, отбывающий наказание за организацию экстремистского сообщества и ряд других статей, убыл из Владимирской области в исправительное учреждение за пределами этого региона. Заседание перенесли на 18 декабря до выяснения информации о местонахождении заключенного.

До этого Telegram-канал Baza писал, что оппозиционера этапировали из исправительной колонии № 6 в Мелехово в Москву. По предварительным данным, в столице назначены следственные мероприятия по уголовному делу о вандализме.

В начале декабря Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Сам политик назвал эти новости «грустными, смешными и абсурдными».