В Кремле ответили на вопрос о красных линиях в конфликте с Украиной Песков: страны Запада не видят предела и все больше вовлекаются в конфликт на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Страны Запада не видят никаких пределов и с каждым днем все больше вовлекаются в конфликт на Украине, заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, какие существуют границы эскалации конфликта и к чему все движется. По мнению Пескова, боевые действия могут растянуться на долгие годы, однако кардинально нового ничего не произойдет.

Трудно сказать, где предел, предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы западных стран. Глава страны подчеркнул, что РФ не отправляет свои танки к границам Запада, однако в случае опасности ее ответ не будет ограничиваться использованием бронетехники.