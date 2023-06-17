В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Макроном и Шольцем Песков отверг информацию о том, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг информацию о том, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что никаких предложений от политиков не поступало.

Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.

Накануне Песков подчеркнул, что российский лидер готов к любым контактам для обсуждения вариантов решения украинской проблемы. Как отметил представитель Кремля, президент поддерживает идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации на Украине.

В начале июня Шольц выразил желание поддерживать контакты с Путиным по телефону и сообщил, что в «ближайшее время» намерен поговорить с президентом РФ. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Шольц сдаст Путину виновников подрыва Северных потоков.

До этого, 31 мая, о важности диалога с российскими властями для урегулирования украинского конфликта говорил Макрон. Он подчеркнул необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях. При этом уже 1 июня он заявил, что у него пока нет тем для полезного разговора с Путиным.