В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с ближневосточными лидерами Песков: Путин пока не планирует контактов с ближневосточными лидерами

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Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с ближневосточными лидерами на высшем уровне, сообщает РИА Новости. Он отметил, что диалог с Ираном, Израилем и Египтом ведется ежедневно в рабочем формате.

Контакты с упомянутыми сторонами осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне. На высшем уровне пока контактов не планируется, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц по-прежнему тяжелая, а с гуманитарной точки зрения — катастрофическая. По его словам, для Кремля крайне важно, чтобы граждане России в зоне конфликта получили возможность покинуть территорию Газы, ведется работа по дипломатическим каналам.

До того посол Израиля в США Майкл Герцог заявил, что израильские военные продолжат операцию в секторе Газа, пока ХАМАС не лишится возможности осуществлять вылазки. По его мнению, в анклаве располагается один из крупнейших террористических комплексов, где хранятся десятки тысяч ракет, а под ним протянуты тоннели протяженностью 500 километров. Посол сообщил, что ЦАХАЛ ведет очень трудную военную операцию в густонаселенном районе, действует медленно и целенаправленно.