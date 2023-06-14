В Кремле ответили на вопрос о гибели генерала Горячева в зоне СВО Песков отказался комментировать сообщения о гибели генерала Горячева в зоне СВО

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Дмитрий Песков

Кремль не уполномочен комментировать сообщения о гибели генерал-майора российской армии Сергея Горячева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предложил обратиться за разъяснениями в Министерство обороны России, передает ТАСС. Ранее о гибели российского генерала сообщил российский военкор Юрий Котенок. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Это нужно в Министерстве обороны спрашивать, — сказал Песков.

6 июня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о гибели трех солдат срочной службы в Белгородской области. Журналисты сообщают, что 1 июня в машину с уральскими военнослужащими попал боеснаряд, семь человек получили ранения, двое из них — в тяжелом состоянии. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

В тот же день адвокат Калой Ахильгов сообщил о смерти своего коллеги — адвоката из Санкт-Петербурга Сергея Малкова в ходе проведения военной операции. Невская коллегия адвокатов подтвердила гибель Малкова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.