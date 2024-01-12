Дата выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, конкретные сроки остаются неизвестны.
Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать, — сказал Песков.
В ноябре Песков сообщал, что оглашение послания Путина парламенту состоится своевременно. Точную дату пресс-секретарь президента не раскрыл.
В последний раз Путин выступал с посланием 21 февраля 2023 года. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве. Дату послания анонсировали в Кремле за 11 дней до проведения.