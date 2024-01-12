В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Дата выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, конкретные сроки остаются неизвестны.

Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать, — сказал Песков.

В ноябре Песков сообщал, что оглашение послания Путина парламенту состоится своевременно. Точную дату пресс-секретарь президента не раскрыл.

В последний раз Путин выступал с посланием 21 февраля 2023 года. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве. Дату послания анонсировали в Кремле за 11 дней до проведения.